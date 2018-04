Daniel Ramos procura conseguir vitória “surpresa” frente ao Sporting de Braga

O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, disse hoje que pretende conseguir uma vitória “surpresa” frente ao Sporting de Braga, na sexta-feira, na partida de abertura da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Vitória? É surpresa sem dúvida alguma. Basta ver o percurso do Braga em casa, em que só perdeu com o Benfica e com o FC Porto. Só por aí, é logo nota de destaque e nós vamos à procura desse resultado. O Marítimo também tem ambições, tem o seu valor e vamos tentar ao máximo”, referiu, na conferência de imprensa de antevisão do encontro no Municipal de Braga.

Nas últimas dez deslocações à ‘Pedreira’, os ‘verde rubros’ apenas ganharam uma vez (3-1, na temporada 2014/15) e vão medir forças com uns ‘arsenalistas’ motivados, fruto de oito vitórias nos últimos nove jogos.

“Não estranho nada o campeonato que o Braga está a fazer, pelo plantel que tem e basta ver onde o Braga recrutou. Comprou jogadores ao Marítimo [Raúl Silva, Fransérgio e Dyego Sousa] e recrutou outros das equipas ‘grandes’. Já o tinha dito há uns meses atrás que o Braga foi a equipa que melhor contratou em Portugal”, afirmou.

Isso, no entanto, não retira aspirações aos insulares, que não perdem há cinco partidas, e Daniel Ramos lembrou as palavras do presidente Carlos Pereira, que quer ver o Marítimo de “peito aberto”.

“O presidente disse e bem que não temos nada a perder. É um jogo que vamos tentar trazer pontos e teremos de estar fortes para o conseguirmos e é um jogo que não nos pode retirar a ambição legítima de pontuar, por aquilo que a equipa tem feito”, vincou.

O Marítimo procura pontos, pois prossegue na luta pelo quinto lugar com o Rio Ave, estando ambas as equipas com 44 pontos, mas Daniel Ramos recusa a ideia de uma luta a dois e coloca Desportivo de Chaves, Boavista e Vitória de Guimarães também como candidatos a um possível lugar europeu.

Sobre a disputa com o Rio Ave, o técnico salientou a recuperação maritimista e comparou os momentos que as equipas atravessam a uma roda da bicicleta.

“É um taco-a-taco agora porque, há algum tempo atrás, nós estávamos a sete pontos do Rio Ave e, ainda mais atrás, colocou-se em dúvida se a equipa ia conseguir a manutenção e, agora, somos candidatos ao quinto lugar. Isto é como a roda da bicicleta, às vezes estamos por cima, outras vezes em baixo”, comentou, esperando manter os madeirenses numa boa fase.

O Marítimo, sexto classificado, com 44 pontos, visita o Sporting de Braga, quarto, com 68, na sexta-feira, com o apito inicial marcado para as 20:30.