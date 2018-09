Cristiano Ronaldo na corrida ao sexto título de melhor do mundo da FIFA

Cristiano Ronaldo pode tornar-se hoje o primeiro futebolista a receber seis vezes o prémio de melhor do mundo da FIFA, numa eleição a decorrer em Londres em que contará com a oposição de Luka Modric e Mohamed Salah e em que, pela primeira vez desde 2007, Leonel Messi, que também já foi distinguido cinco vezes, não está entre os três finalistas.

Ronaldo, que se transferiu esta época para a Juventus, foi distinguido com o prémio de melhor futebolista do mundo em 2008, 2013, 2015, 2016 e 2016/17, sendo que, na época passada, a nona e última ao serviço do Real Madrid, venceu Liga dos Campeões, Mundial de clubes, Supertaça europeia e Supertaça espanhola, anotando 44 golos em 44 partidas pelos ‘merengues’. Contabilizando os registos ao serviço da selecção lusa, pela qual caiu nos oitavos de final do Mundial de 2018, Ronaldo totalizou 54 golos, quatro deles na Rússia, em 55 encontros.

Na luta pelo troféu que premeia o melhor futebolista em 2017/18, o ‘capitão’ da selecção portuguesa, de 33 anos, terá a oposição do médio croata Luka Modric, do Real Madrid, eleito melhor jogador do Mundial2018, e do avançado egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, melhor marcador da liga inglesa, com 32 golos.

O capitão da selecção nacional não deve marcar presença na cerimónia com início às 19h30 e transmissão em directo na RTP1.