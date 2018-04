Cristiano Ronaldo fora dos convocados do Real Madrid para a visita ao Málaga

O avançado português Cristiano Ronaldo ficou hoje de fora da lista de convocados do treinador do Real Madrid, para a visita ao Málaga, da 33.ª jornada da Liga espanhola de futebol, tal como Varane, Modric e Gareth Bale,

Zinedine Zidane vai poupar Ronaldo e Bale e abdicou ainda de Varane e Modric, que têm tido queixas físicas nos últimos encontros, tendo em vista os jogos das meias-finais da Liga dos Campeões, frente ao Bayern Munique, marcados para 25 de Abril, na Alemanha, e 1 de Maio, em Espanha.

Em caso de vitória frente ao último classificado do campeonato, o Real Madrid, quarto com 64 pontos, ultrapassa o Valência, que ocupa o terceiro, com 65.