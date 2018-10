Cláudio Braga quer dar “boa imagem” aos adeptos do Marítimo, com um triunfo

O treinador do Marítimo, Cláudio Braga, disse hoje que pretende dar uma “boa imagem” aos adeptos do conjunto madeirense, com um triunfo perante o Vitória de Guimarães, na sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Vão ser duas equipas à procura de uma vitória, mais nós, que jogamos em casa, perante os nossos adeptos, que são muito importantes para nós. Queremos dar uma boa imagem com um bom resultado. O jogo devia ser já hoje, que a força de vontade é tanta de entrar em campo. Só queremos é jogar o mais rápido possível para ganhar o jogo”, salientou, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de sábado.

A formação insular ainda não perdeu em casa na presente temporada, somando três vitórias, uma das quais para a Taça da Liga, e um empate, enquanto o emblema vimaranense só ganhou uma vez fora, quando derrotou o FC Porto, no Dragão, por 3-2.

A partida no Funchal vai colocar frente a frente duas equipas que não ganham há três jogos, ambas com duas derrotas e um empate, mas Cláudio Braga desvalorizou o assunto.

“Nós, em Portugal, quando perdemos uma vez, costumamos dizer logo que estamos num ciclo negativo. Eu acho que o Vitória de Guimarães, em termos de pontos e de exibições, não teve o começo de época que deveria ter. Se é negativo ou não, não me cabe a mim dizer isso. Foco-me na minha equipa e sei o que nós queremos”, abordou.

A falta de golos do avançado camaronês Joel, que só conta um no campeonato e não marca há cinco jogos, foi também abordada na conferência de imprensa, algo que o técnico ‘verde rubro’ respondeu com confiança.

“Não estou preocupado, porque trabalho com o Joel e com os outros jogadores todos os dias. Eu desejo o melhor para todos e um ponta de lança vive de golos, mas tenho a certeza absoluta que (os golos) vão aparecer, seja para o Joel ou para os companheiros”, comentou.

O defesa brasileiro Marcão lesionou-se no último treino, realizado em Machico, mas Cláudio Braga garantiu que “não é grave”.

O Marítimo, sexto classificado, com 10 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, nono, com sete, no sábado, com o apito inicial marcado para as 18 horas