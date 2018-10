Cláudio Braga assume que o Marítimo tinha de decidir mais cedo e elogia Charles

O treinador do Marítimo, Cláudio Braga, elogiou o Moura depois eliminar a formação do Alentejo na Taça de Portugal, mas não se mostrou muito feliz com a prestação dos seus pupilos apesar da passagem à 4.ª eliminatória da competição.

“Tínhamos a obrigação de decidir mais cedo. Falhámos muitas oportunidades e temos de corrigir”, assumiu o técnico verde-rubro que considerou ter pela frente “uma equipa muito bem montada e que vai ter um bom futuro”.

Quanto ao herói da partida, o guarda-redes Charles, que defendeu três grandes penalidades, houve uma palavra de apreço: “Foi muito forte”, aferiu.