Benfica e FC Porto tentam ficar mais perto dos ‘oitavos’

Benfica e FC Porto procuram, na terceira jornada da Liga dos Campeões de futebol, isolar-se na liderança dos respetivos grupos e ficar mais perto do apuramento, numa ronda marcada pelo regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford.

Logo na terça-feira, o Benfica desloca-se a Amesterdão para defrontar o Ajax, enquanto o FC Porto entra em campo no dia seguinte, no terreno do campeão russo, o Lokomotiv Moscovo, de Manuel Fernandes e Éder.

Após cumprir um jogo de suspensão na Juventus, Cristiano Ronaldo vai regressar à ação na ‘Champions’ e logo perante o Manchester United, seu antigo clube, e o seu compatriota José Mourinho, antigo treinador no Real Madrid.

A terceira ronda pode também ser determinante para a vida de Julen Lopetegui no Real Madrid, já que leva quatro derrotas e um empate nos últimos jogos disputados em todas as provas, incluindo um desaire em Moscovo perante o CSKA (1-0).

No grupo E, o Benfica, que não vai poder contra Rúben Dias, castigado, tem uma difícil deslocação ao campo do Ajax, num duelo que pode ser determinante para o futuro dos ‘encarnados’ na competição.

Com o Bayern Munique como principal candidato a vencer o agrupamento, os holandeses aparecem como adversários directos do clube da Luz na luta pelos oitavos de final, num grupo em que o AEK Atenas é cada vez mais ‘outsider’, com duas derrotas em dois jogos.

O Benfica desloca-se a Amesterdão após um triunfo sobre o Sertanense, por 3-0, para a Taça de Portugal, num jogo que permitiu ao técnico Rui Vitória poupar grande parte dos habituais titulares.

Por seu lado, na última jornada, o Ajax alcançou um surpreendente empate na casa do Bayern Munique (1-1), num encontro em que os holandeses até protagonizaram as melhores oportunidades de golo do encontro.

Um triunfo em Amesterdão, e uma derrota ou empate do Bayern em Atenas, deixa o Benfica no topo do grupo e com o caminho aberto para chegar aos ‘oitavos’.

Difícil também promete ser a deslocação do FC Porto ao campo do Lokomotiv Moscovo, já que os russos estão ‘desesperados’ por pontos, depois de um início desastroso de competição no grupo D.

Um triunfo na capital russa deixa os campeões portugueses com um pé na próxima eliminatória e os russos praticamente eliminados, enquanto Galatasaray e Schalke 04 medem força em Istambul.

Tal como o Benfica, o FC Porto iniciou com sucesso a campanha na Taça de Portugal, com uma goleada sobre o Vila Real, por 6-0, com Sérgio Conceição a poder poupar as suas principais figuras.

O jogo ‘grande’ da ronda acontece em Old Trafford, com a Juventus, de Ronaldo, a defrontar o Manchester United, com Mourinho a ganhar novo fôlego após um empate no campo do Chelsea (2-2), para o campeonato.

Na sua antiga casa, de regresso após castigo, Ronaldo vai tentar alcançar o seu primeiro golo na ‘Champions’ com a camisola da Juventus e ajudar os italianos a reforçar a liderança do grupo H.

Por seu lado, um triunfo sobre os campeões italianos pode relançar ainda mais a temporada de Mourinho no Manchester United e serenar as inúmeras criticas que o técnico português tem sofrido neste inicio de época.

No outro jogo do grupo, o Valência, de Gonçalo Guedes e Ruben Vezo, tenta a primeira vitória na prova no terreno dos suíços do Young Boys, que só têm derrotas.

No grupo G, o Real Madrid, vencedor das últimas três edições da ‘Champions’, é ‘super favorito’ na receção ao Plzen, embora receba os checos em plena crise e com Julen Lopetegui desesperado por regressar aos triunfos.

No Santiago Bernabéu, uma surpreendente derrota ou até um empate podem ditar o adeus prematuro do antigo treinador do FC Porto ao clube ‘merengue’.

Destaque ainda para o embate entre o Shakhtar Donetsk, do técnico Paulo Fonseca, e o Manchester City, de Bernardo Silva.