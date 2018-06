Atleta madeirense Marco Pereira vence prova em Abrantes

O atleta madeirense Marco Pereira, do Ludens Clube de Machico, conquistou o lugar mais alto do pódio no Aquapolis Margem Norte, realizado na cidade de Abrantes, a 2 de Junho.

A primeira prova do circuito ‘2018 UIPM Global Laser-Run City Tour’, organizado pela Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno, com o patrocínio da Union Internationel de Pentathlon Moderne (UIPM), trouxe uma novidade. Os resultados das provas do circuito nacional contarão para integrar um ranking mundial que estará disponível no site da UIPM.

A prova contou com a presença de cerca de uma centena de atletas. O Ludens Clube de Machico fez-se representar pelo atleta Marco Pereira que no ano passado conquistou o Campeonato Nacional e venceu todas as provas do circuito nacional em Masters +40.

No passado sábado o atleta do Ludens voltou a estar ao melhor nível conquistando o lugar mais alto do pódio, tendo realizado uma prova inrrempresivel vencedo com uma margem confortável.

A próxima prova será no dia 1 de Julho no Carregado.