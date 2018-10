PSP apanha dois homens na posse de haxixe em Santo António

Um homem de 32 anos foi detido em flagrante delito e outro foi identificado por posse de droga na freguesia de Santo António.

A Divisão Policial do Funchal informa que deteve um cidadão do sexo masculino, com idade de 32 anos, pelo crime de Tráfico de Estupefacientes, no dia 12 de Outubro, na passada sexta-feira. Nesta acção, foi ainda identificado um outro indivíduo do sexo masculino, e apreendidas aproximadamente 100 doses de um produto estupefaciente denominado por haxixe, refere a PSP no comunicado de imprensa.