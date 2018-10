Promenade da Praia Formosa será alvo de intervenção

A promenade da Praia Formosa, que liga Câmara de Lobos ao Funchal, vai ser alvo de uma primeira intervenção de consolidação, depois de ter sofrido danos causados pela acção revoltosa do mar sobre as sapatas de sustentação dos pilares de suporte, informou o Governo Regional, através da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas.

Devido a esta situação a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento (SMD) encerrou o referido troço por questões de segurança.

O Governo explicou ainda que, por lapso, chegou a ser encerrado o lado da promenade no sentido Funchal-Câmara de Lobos mas esta acção foi logo corrigida estando, neste momento, aberta aos transeuntes.

“Em menos de 24 horas, foi já feito um diagnóstico técnico, em articulação com a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas (SREI), de possíveis causas e efeitos e intervenções corretivas necessárias para devolver a segurança a todos os transeuntes desta conhecida promenade”, informou em comunicado.

A SMD informa ainda que, em acção conjunta com a SREI, serão feitos todos os esforços para que, o mais rápido possível, seja devolvida a segurança do traçado em questão, no entretanto, o mesmo estará sinalizado com proibição de passagem e alerta para o perigo constatado.