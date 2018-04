Pequenos fogos marcam noite de terça-feira em Câmara de Lobos

Às 23h15 de ontem, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos receberam um alerta da PSP local relativamente a um contentor do lixo em chamas, no Caminho da Lourencinha.

Uma viatura com dois elementos da corporação foi deslocada para o local, onde estiveram a combater as chamas durante 45 minutos.

O fogo não provocou outros estragos, além do contentor em causa.

À 01h40 da madrugada, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram novamente chamados a combater as chamas. Deste vez, num terreno junto a uma casa devoluta, no Sítio do Covão.

A arder no interior da casa estavam um colchão e mobílias, que ameaçavam a restante estrutura abandonada. Três elementos da corporação, com recurso a uma viatura dos Bombeiros, combateram o fogo até às 02h30 da madrugada.