Uma gelataria localizada junto ao Largo do Phelps, no Funchal, foi alvo de vandalismo na última noite. Os vândalos partiram o vidro da montra mas, segundo o proprietário deste estabelecimento, não terão furtado nada do seu interior.

O dono da gelataria apercebeu-se dos estragos ao início da manhã e informou a Polícia de Segurança Pública que tomou conta da ocorrência.

De acordo com a mesma fonte, os estragos causados rondam os dois mil euros.