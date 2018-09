Madeira Shopping recebe sessões de cinema ‘drive in’

De 18 a 27 de Setembro o MadeiraShopping recebe diversas sessões de cinema ao ar Livre para toda a família. No estacionamento do Piso 2, parque da cobertura do Centro, será possível assistir gratuitamente a alguns filmes que marcaram a história do cinema no conforto da sua viatura.

Na primeira semana, dias 18, 19 e 20 de Setembro, são alguns dos grandes blockbusters do século XXI a tomar conta dos ecrãs. ‘Avatar’, ‘Piratas das Caraíbas’ e ‘Jurassic World’, filmes que bateram verdadeiros recordes de bilheteira, são os sucessos aos quais os visitantes vão poder assistir a partir das 21 horas.

Já na segunda semana, é tempo de viajar para os filmes do século XX que continuam presentes no imaginário de todos nós. Nos dias 25, 26 e 27 de Setembro, ‘Titanic’, ‘Armageddon’ e ‘Dia da Independência’ invadem a grande tela do MadeiraShopping, fazendo a plateia do ‘drive in’ cinema viajar no tempo.

Estas sessões têm entrada gratuita, sendo que cada sessão tem uma duração de 120 minutos e capacidade máxima para 47 viaturas.