Katia Aveiro diz que “querem destruir” o seu irmão e atira que “será feita justiça”

A irmã mais nova de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, defendeu o madeirense da expulsão. Através de uma publicação efectuada na sua conta pessoal de Instagram, a cantora fala em “vergonha” e atira que “será feita justiça”.

“Vergonha no futebol ... será feita justiça ... querem destruir o meu irmão, mas Deus nunca dorme ... Vergonhoso”, escreveu Katia Aveiro, numa publicação que já alcançou as perto de 85 mil reacções e os cerca de 4.800 comentários.

“Deus nunca dorme”, “És o maior Cristiano! Força eles não vão conseguir” ou “Injusto” são algumas das mensagens que podem ser lidas.

De referir que Katia Aveiro encontra-se a residir no Brasil, depois de abraçar um projecto na área da restauração e, portanto, está longe do irmão, ao contrário do que se sucedeu nos últimos anos.