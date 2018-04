A OPTi e o alojamento local

Felizmente para todos nós, na Madeira o turismo está em alta e com boas perspectivas para os anos vindouros, o que faz com que a procura de alojamento na região aumente.

Para dar resposta a esse aumento da procura, têm surgido inúmeros investimentos em unidades de alojamento local, sejam apartamentos em cidade, como moradias em zonas mais rurais.

“Tempo é dinheiro”

“Tempo é dinheiro” — Isto não podia ser mais verdade, especialmente num mercado como o do alojamento, onde quando mais cedo começar a receber hóspedes, melhor.

É aí (na poupança de tempo) que a OPTi entra e que pode fazer com que um investimento numa nova moradia destinada a alojamento local seja muito mais rentável, comparativamente a um processo de construção tradicional.

De facto, estamos a falar de conseguir antecipar a abertura de portas (e vender noites) em vários meses, o que representa uma enorme mais valia.

Na OPTi construímos casas em 3/4 meses, com qualidade superior, num processo meticuloso e optimizado ao máximo, que garante uma excelente eficiência durante o processo construtivo e que faz com as nossas casas sejam superiores em vários aspectos, como o isolamento térmico e acústico, a segurança contra fenómenos naturais e fogos e a facilidade de manutenção e inexistência de fendas, bolores e humidades. Assim, em vez de andar a reparar problemas na casa, rentabiliza-a ao máximo.

Se a todas estas vantagens, que o nosso moderno sistema construtivo oferece, acrescentarmos a poupança económica, a OPTi torna-se sem dúvida a melhor solução para um investimento na construção de uma unidade turística.

A grande flexibilidade do nosso sistema permite que se construa qualquer casa, com qualquer área e tipologia, desde um pequeno T0 de 40 metros, a unidades hoteleiras de 500 quartos.

Se está a pensar investir no alojamento local, venha conhecer todas as vantagens que o nosso sistema oferece e a grande mais-valia que pode representar para si.

Estamos no Funchal e aguardamos o seu contacto.

Veja mais em www.opti.pt.