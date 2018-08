XV Semana Europeia de Folclore anima Jardim Municipal de 26 a 30 de Agosto

O Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova irá realizar de 26 a 30 de Agosto a XV Semana Europeia de Folclore.

O evento, inserido na Festa do Vinho Madeira, irá animar o Auditório do Jardim Municipal do Funchal durante quatro dias (o último do certame decorrerá no Centro Cívico de Santa Maria Maior), a partir das 21 horas.

A edição de 2018 da Semana Europeia de Folclore contará, ao todo, com dez grupos participantes (cinco grupos do continente, um da Polónia, um de Espanha e dois da Madeira).