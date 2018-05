TUMa soma mais três prémios

‘Melhor Serenata’, ‘Melhor Instrumental’ e ‘Tuna Mais Tuna’. Foram estes os prémios trazidos na bagagem pela TUMa - Tuna Universitária da Madeira, que participou no passado sábado no XX FITAB - Festival Internacional de Tunas Académicas de Bragança. Na mesma competição estiveram o Grupo Académico Seistetos, a TAB - Tuna Académica de Biomédicas e a Versus Tuna - Tuna Académica da Universidade do Algarve.

Como é habitual nestes encontros, a animação estendem-se às ruas das cidade e em Bragança não foi excepção. Além da final no Cine Teatro Municipal, a 20.ª edição do FITAB incluiu ainda actuações pelas ruas e uma noite de Serenatas no Castelo. O evento decorreu ao longo de quatro dias.

A Madeira também recebe eventos com tunas nacionais e internacionais e neste momento a TUMa está a preparar o seu encontro anual. O XXIV ETUMa - Encontro de Tunas Universitárias da Madeira vai realizar-se este ano no dia 1 de Dezembro, adianta o grupo. Segundo os estudantes, desde a primeira edição, em 1995, centenas de jovens estudantes universitários pisaram o palco desta produção.