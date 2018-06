A 8.ª edição da Semana Regional das Artes arranca na próxima segunda-feira, dia 11 de Junho, e prolonga-se até dia 17 de Junho, com duas intervenções no Porto Santo e diversos eventos em vários espaços da baixa do Funchal.

Programa Segunda-feira, 11 de Junho

Espectáculo de abertura da Semana Regional das Artes, no auditório do Jardim Municipal do Funchal - 18 horas

Neste espectáculo pretende-se celebrar o Ano Europeu do Património Cultural, através da trilogia passado, presente e futuro das artes. Desta forma, pretende-se que o público reflicta sobre questões tão diversas como ‘Eu artístico versus eu formatado’, ‘o que pretendemos fazer com a arte?’ ou ‘estaremos a preservar, a cuidar ou a destruir património cultural?’.

Concebido como uma espécie de musical, este espectáculo apresentará uma simbiose entre as várias artes (música, dança, teatro e artes plásticas).

Participarão cerca de 80 alunos do 1.º ciclo do ensino básico e oito do ensino secundário, oriundos de cinco escolas da região (EB1/PE do Covão, EB1/PE da Vargem, Escola do Santo Condestável, EB1/PE de Visconde Cacongo e ES Jaime Moniz).

A estes, juntar-se-ão alunos das actividades artísticas extraescolares da DSEAM e algumas formações artísticas desta instituição. Pela envolvência e por todo o processo inerente à sua concepção e desenvolvimento, este espectáculo será um espaço privilegiado para a partilha de experiências, tanto para quem o concebe quanto para quem nele participa, e para o entrecruzar de várias expressividades e linguagens artísticas.

Abertura da 19.ª Exposição Regional de Expressão Plástica “Terra à vista!”, placa central da Avenida Arriaga - 18h30

Este ano a exposição foi programada no âmbito das Comemorações dos 600 Anos da Descoberta das Ilhas do Porto Santo e da Madeira (2018-2019) e, simultaneamente, do Ano Europeu do Património Cultural (2018). É um projecto de intervenção pública, que ficará patente ao público de 11 a 17 de Junho na Avenida Arriaga.

Esta exposição resulta do trabalho efectuado na actividade de enriquecimento curricular de expressão plástica, com alunos das escolas do 1.º ciclo do ensino básico da Região e é fruto de um processo criativo desenvolvido em estreita parceria com os professores intervenientes que, no início do ano lectivo, debateram conceitos e possibilidades técnicas e decidiram o trabalho a desenvolver e as estratégias pedagógicas mais adequadas à sua concretização.

Pretendeu-se com este projecto promover o património local e regional como fonte de inspiração para elevar o potencial artístico dos alunos da Região e, paralelamente, sensibilizar toda a comunidade para a preservação de um bem comum, a sua cultura ao longo de seis séculos.

Ano após ano, a excelência e a diversidade dos trabalhos executados por estes tem inundado de arte esta avenida, proporcionando a todos os visitantes, residentes e turistas, a possibilidade de fruírem dos trabalhos realizados pelos alunos e conhecerem o que estes conseguem fazer com a orientação e acompanhamento dos seus professores. Uma apresentação pública desta dimensão e envolvência proporciona o desenvolvimento de relações mais estreitas entre a escola e a comunidade, proporciona o despertar da consciência educativa, artística e cultural colectiva e incita à valorização da identidade local e regional, sensibilizando toda a comunidade para a preservação e valorização da herança cultural.

A escolha do tema ‘Terra à vista!’ pretende uma abordagem, em jeito de postal ilustrado através de representações plásticas, que mostre como a Ilha é vista através dos olhos das crianças. A temática visa promover a reflexão acerca do passado do nosso arquipélago, reconhecendo a importância da sua história, das suas tradições, do seu património e da sua cultura.

Programada para o espaço delimitado entre o Teatro Municipal Baltazar Dias e a Sé Catedral do Funchal, disposta entre as árvores, a exposição inclui, para além dos trabalhos das 76 escolas do 1.º ciclo do ensino básico, trabalhos de 16 escolas dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, com projectos de Modalidade de Artes Plásticas – velas triangulares pintadas, numa clara alusão às caravelas dos descobrimentos – e por esculturas realizadas pelas 10 instituições de educação especial, alusivas a aspectos singulares do património cultural da Região.

Ensemble de Percussão da DSEAM, palco da Avenida Arriaga - 18h30

Durante a abertura da exposição, no palco da Avenida Arriaga, poder-se-á assistir à actuação do Ensemble de Percussão da DSEAM. Este grupo, criado em 2003 pela motivação e empenho dos alunos em enriquecer e explorar outros domínios e géneros musicais, apresenta um repertório essencialmente dedicado à música latina, ao qual foi incluída uma viola baixo, com uma grande vertente de percussão corporal. Fazem parte da sua constituição nove elementos e a direcção artística é de Eduardo Fernandes.

Abertura da Exposição ‘Corta&Cola’, sala de exposições da Assembleia Municipal do Porto Santo - 18h30

Como forma de assinalar esta semana também na Vila Baleira, será inaugurada a Exposição ‘Corta&Cola’, composta por 90 obras executadas em três ‘workshops’ de expressão plástica realizados nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico do Porto Santo.

Apresentando-se como um meio de se proporcionar à comunidade educativa uma oportunidade para apreciarem trabalhos plásticos realizados pelas crianças da ilha, esta exposição estará patente, na Sala de Exposições da Assembleia Municipal do Porto Santo, entre 11 a 17 de Junho.

Recorde-se que A Semana Regioval das Artes 2018 é um projecto do Governo Regional da Madeira – Secretaria Regional de Educação / Direcção Regional de Educação, operacionalizado pela Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) – resultante das práticas artísticas desenvolvidas nas escolas da Região.