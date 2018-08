Região marca presença na 41ª Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde

Decorre até ao próximo dia 5 de Agosto a 41ª Feira Nacional de Artesanato, em Vila do Conde, onde o artesanato da Madeira está representado por três artesãos certificados pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

São eles: Maria da Luz Henriques (cerâmica), Duarte Abreu (artigos em pele incluindo a bota chã) e João Maurício (fabrico de miniaturas).

De realçar também a presença da ceramista e arquitecta madeirense Vera Andrade -- distinguida com na categoria ‘Inovação’ do Prémio Nacional de Artesanato 2017 -- como artesã convidada.

Esta feira conta com cerca 400 mil visitantes por ano, 158 módulos, 190 expositores, 68 artesãos a trabalhar ao vivo e 90 concelhos presentes, para além da Região Autónoma da Madeira.

A temática desta 41ª edição é ‘Património e Criatividade’ e pretende materializar um dos objectivos específicos da celebração do Ano Europeu do Património Cultural: “Promover o património como fonte de inspiração para a criação contemporânea e a inovação”, explica uma nota da organização.