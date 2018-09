Programa de Apoio a Projectos nas artes reforçado com 290 mil euros

O Programa de Apoio a Projectos, nas áreas da criação artística e programação e desenvolvimento de públicos, foi reforçado num total de 290 mil euros pela Direcção-Geral das Artes (DGArtes), segundo publicação hoje em Diário da República (DR).

De acordo com dois avisos, assinados pela directora-geral das Artes, Sílvia Câmara, publicados na Série II do DR, o Programa de Apoio a Projectos, na área da criação irá receber um reforço de 230 mil euros.

Na área de área de programação e desenvolvimento de públicos, dentro do mesmo Programa de Apoio a Projectos, o reforço financeiro será de 60 mil euros.

Em Maio deste ano, tinham sido publicados os avisos de abertura de três concursos para a apresentação de candidaturas no âmbito do Programa de Apoio a Projectos, no valor global de 1,4 milhões de euros.

No âmbito da criação o montante financeiro global disponível era de 700 mil euros, agora reforçado com 230 mil euros.

No que diz respeito à programação e desenvolvimento de públicos, o montante financeiro global disponível era de 400 mil euros, agora reforçado com 60 mil euros.

Também foi aberto, na altura, o concurso para a apresentação de candidaturas no domínio da circulação nacional e desenvolvimento de públicos, no montante financeiro global de 300 mil euros.