Porto Santo recebe II Encontro Internacional de Poesia de 9 a 13 de Outubro

Integrado nas Comemorações 600 Anos da Descoberta do Porto Santo e da Madeira, realiza-se, entre 9 e 13 de Outubro, o II Encontro Internacional de Poesia: Porto Santo 2018.

O I Encontro aconteceu em 2017, também em Outubro, nos Açores, em Ponta Delgada e contou com nomes como: Aquiles Garcia Brito (Canárias), Fernando Pinto do Amaral (Lisboa), Guiseppi Conte (Itália), Irene Lucília (Portugal, Madeira), Urbano Bettencourt (Portugal, Açores); Luis Filipe Sarmento (Portugal); António Crespo Massieu (Madrid) e Victor Meireles (Portugal Açores).

Este ano o encontro far-se-á sob o tema ‘A Poesia no Mundo: Para uma Nova Globalização’ e contará com dois momentos de debate e reflexão: ‘Para um Humanismo do Século XXI’ e ‘A Literatura e a Poesia na Economia da Cultura’.

A abertura do evento contará com a presença do presidente da Câmara de Ponta Delgada, José Bolieiro, e nela se fará a apresentação do respectivo livro de actas.

A Porto Santo Line, Grupo Sousa, apoia o evento, proporcionando um pacote que inclui viagens e estadia.

Caso o número de inscrições para o encontro (sejam estes docentes ou outros interessados) ultrapasse o número de 20, os participantes irão usufruir de uma tarifa especial de desconto (viagem + hotel).

A inscrição é gratuita e os interessados em assistir ao encontro devem enviar um email para: poetasnoportosanto@gmail.com