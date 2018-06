“O Ronaldo da música? Sim, mas pago impostos”, afirma Salvador Sobral

O vencedor do Festival da Eurovisão 2017 fez declarações a um programa de televisão espanhol que estão a gerar alguma indignação junto dos fãs de Cristiano Ronaldo.

Quando o apresentador do programa, transmitido pelo Canal+, comparou Salvador Sobral a CR7, pelo facto de ambos assistirem a um crescente reconhecimento internacional, Salvador respondeu : “O Cristiano Ronaldo da música? Sim, mas eu pago impostos”.

As declarações, embora proferida entre algum sentido de humor, não foram entendidas da melhor forma por parte da imprensa espanhola, que as vê como um “ataque” ao futebolista madeirense.

De lembrar que Salvador Sobral será o cabeça-de-cartaz do NOS Summer Opening, a actuar na tarde de 22 de Julho, no Parque de Santa Catarina, no Funchal.