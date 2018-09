Museu de Imprensa recebe exposição ‘Miniaturas Automóveis’

O Museu de Imprensa-Madeira acolhe a exposição ‘Miniaturas Automóveis’.

A mostra é composta por uma selecção de cerca 300 miniaturas automóveis, de propriedade do coleccionador particular João Paulo Freitas.

As miniaturas que integram a exposição que ficará patente no Museu de Imprensa-Madeira até ao próximo dia 6 de Outubro, fazem parte de uma colecção com mais de 4000 exemplares de miniaturas automóveis, construída ao longo de quase 4 décadas.

A mostra integra a programação do Rali de Câmara de Lobos, que decorrerá nos próximos dia 14 e 15 de Setembro, competição motorizada organizada pelo Clube Desportivo Nacional, que este ano contará muitas novidades e inovações, nomeadamente a nova classificativa de 5 quilómetros na freguesia do Jardim da Serra.

A exposição será inaugurada amanhã, dia 11 de Setembro, pelas 18 horas.