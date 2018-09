Museu de Arte Sacra celebra Turismo com conferência

O Museu de Arte Sacra do Funchal assinala amanhã o Dia Internacional do Turismo com uma conferência e com o acesso gratuito à torre-varanda-mirante. O tema da conferência é a Iconografia Naval, resulta de uma residência artística de Vítor Grácio. Para acompanhar às 18 horas neste espaço localizado na Rua do Bispo, no Funchal.

Amanhã o acesso ao museu durante o dia decorre como habitualmente, com os bilhetes a cinco euros, mas incluem a visita gratuita à torre, que habitualmente é paga em separado e custa dois euros.

A conferência é de acesso gratuito