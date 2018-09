Museu de Arte Sacra aberto até às 17 de segunda a sexta-feira

Na sequência de ainda se encontrar em diversos sítios da internet referencias ao antigo período de abertura do Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF), a direcção do museu achou por bem chamar a atenção para alteração do horário de abertura ao público, em vigor desde Maio passado.

Assim, em comunicado dirigido hoje à redacção, o MASF recorda que o museu está em funcionamento no seguinte horário:

Segunda a sexta-feira: 10H00 - 17H00

Sábado: 10H00 - 13H00

Encerrado: Domingo e Feriados