MUDAS.Museu recebe amanhã apresentação do Catálogo da Exposição Alvoro

O MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, recene amanhã, 1 de Junho, pelas 18 horas, a Cerimónia de Apresentação do Catálogo da Exposição Alvoro. A publicação, que integra textos de Augusta Villalobos, Isabel Santa Clara e José Tolentino Mendonça, será apresentada por João Fernandes, actual Director Adjunto do Museu Reina Sofia, contando com a presença da Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

A programação prevista para assinalar o encerramento desta Mostra inclui, ainda, a formalização da doação da obra Valsamar à Região e uma visita orientada por Isabel Santa Clara e António Barros à Exposição.

Saliente-se que Alvoro abriu ao público no passado dia 16 de Dezembro de 2017 e contou com o comissariado de Isabel Santa Clara Gomes. Constituindo-se como a primeira Exposição individual deste autor, na Região, integra obras de escultura, objectos, fotografia, vídeo e instalação que foram produzidas entre 2000 e 2017 e que o António Barros se propôs a ensaiar, em diálogo com as obras da exposição permanente do Museu, num formato próximo ao antológico.

António Barros expõe desde os finais da década de setenta do século passado, sendo detentor de uma obra cujas influências ancoram entre a Poesia Experimental Portuguesa e o movimento Fluxos Internacional. Radicado há vários anos em Coimbra, registam-se, no seu percurso, regressos entrecortados à Madeira para colaborações em projectos colectivos no domínio das artes plásticas, como sejam as participações no projecto ‘what is watt’ (nas bienais de 2001, 2003 e 2005), no Lonarte (edição de 2011) ou com a instalação [alphabet] EVENT, em colaboração com António Dantas, na Galeria dos Prazeres, em 2012.

Presentemente tem obra representada em diversas colecções públicas e privadas, destacando-se as presenças no acervo do Museu de Serralves, no Museu Vostell de Malpartida (Cáceres), no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira e nas colecções da Câmara Municipal de Coimbra, da Universidade do México e da Universidade do Porto, entre outras.

Alvoro poderá ser visitada até ao próximo domingo, dia 3 de Junho, na área principal do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira.