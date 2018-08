Modelo madeirense Beatriz Silva integra novela ‘Vidas Opostas’ da SIC

Beatriz Silva, modelo e actriz madeirense, vai integrar o elenco da telenovela ‘Vidas Opostas’, da SIC. A jovem de 18 anos, que é também sobrinha do realizador madeirense, Martinho da Silva, já participou nos filmes Gaiatos (2012) e O Retratista (2014), fará parte do elenco do próximo filme sobre a história da Madeira denominado ‘‘Zarco e a lenda da Madeira’, que será rodado em 2019, interpretando a personagem de Anna de Arfet, no capítulo de ‘A Lenda de Machim’.

Beatriz prepara-se assim para abraçar um novo projecto na televisão portuguesa. Uma situação que orgulha a família, em especial o tio Martinho da Silva, que recebe a notícia “depois de tanta luta e de ter realizado dois filmes sem recursos um dos quais experimental”. O realizador considera que foi com base no seu último trabalho (O Retratista) que a actriz e modelo foi chamada para este grande sonho, lamentando que a Madeira tenha “muito talento e pouco apoio”.