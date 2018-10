Mercado do livro arranca segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, e até ao dia 20 de Outubro, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura promove, através do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM), mais uma edição do Mercado do Livro.

A iniciativa, que terá lugar no átrio do ABM, visa a divulgação das Obras do Serviço de Publicações da Direcção Regional de Cultura, do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira e do Centro de Estudos de História do Atlântico, Museus e Património, junto de diferentes públicos, a preços mais competitivos e apelativos, numa acção que, segundo salienta a secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, contribui “para promover e reforçar o conhecimento acerca da literatura e dos autores madeirenses, junto da população”.

No total, estarão à venda, nesta edição, 73 obras, com descontos que oscilam entre os 20% e 40%.

No Mercado do Livro, as pessoas podem adquirir obras de autores madeirenses, nomeadamente investigações e teses de mestrado, catálogos de exposições, entre outras propostas.

Do ABM estarão disponíveis catálogos de fundos documentais, projectos de iconografia e alguns cadernos pedagógicos, sendo que, dos títulos disponíveis, destacam-se algumas das últimas edições da Direcção Regional da Cultura.

O Mercado funcionará no átrio do ABM, durante o horário de expediente, ou seja, de segunda à sexta-feira, das 9h30 às 20 horas e, no sábado, entre as 9h30 e as 15h30.