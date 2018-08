Madeirense Júlia Ochoa conquista 3.º lugar no Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela

A jovem madeirense Júlia Ochoa conquistou ontem o 3.º lugar na final do Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela, com o tema ‘Quem me Dera’, de Mariza.

A 4.ª edição deste concurso, que reuniu intérpretes de 13 países diferentes, decorreu em Seia, de 22 a 25 de Agosto.

De referir que Júlia Ochoa cantou também canção vencedora do Festival da Canção Infantil da Madeira no ano passado.