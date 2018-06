Madeirense ganha Leão de Bronze no Festival de Cannes

O madeirense Luís Carlos Marques acaba de conquistar um Leão de Bronze em Cannes, no Festival Internacional de Criatividade, um dos prémios mais reconhecidos para as indústrias criativas, com a campanha “Specimens Monologues”, criada para o Field Museum, o museu de História Natural de Chicago: “É a concretização de um sonho”, diz o criativo ao DIÁRIO.

Luís Marques é director criativo associado da Leo Burnett de Chicago, e um dos responsáveis pelo projecto que arrecadou um Leão de Bronze na categoria Outdoor para “Ambient, Interactive Experiences”.

A equipa da Leo Burnett quis aproximar os residentes (e os turistas, claro), da cidade norte-americana ao Field Museum. Mas de uma forma divertida e a partir do já conhecido rasgo da agência de publicidade. Para isso, criaram histórias para cada um dos espécimes que integram a colecção do Field Museum, alguns extintos há milhares de anos. A partir de um humor aguçado, contam, por exemplo, como o primeiro braquiossauro, encontrado em 1900 pelo paleontólogo Elmer Riggs, nas Rockies, nos Estados Unidos, não pode dançar o Limbo por ser muito alto: “Como estes objectos inanimados não podiam contar as suas próprias histórias, convidámos pessoas para lhes darem voz”, explica a agência na descrição do projecto. Foram escritos monólogos para mais de 200 bichos, cada animal com uma personalidade vincada e, na maior parte das vezes, espirituosa.

Depois, os criativos construíram uma cabina de som móvel e levaram-na para vários pontos da cidade norte-americana. Em cada um desses locais, pediam a quem passava na rua para entrar na cabina e, com as suas vozes, ler um dos guiões e dar vida aos animais. As melhores interpretações foram escolhidas como as vozes oficiais dos animais na exposição. O resultado pode ser ouvido no museu, a partir de uma gravação audio ou através de uma aplicação para telemóvel: “Todas as vozes passaram a fazer parte da colecção permanente do museu, criando um laço entre o Field Museum e as pessoas de Chicago”, escreve a equipa.

A campanha foi criada por Julio D´Alfonso, director criativo associado/copywriter, Luís Carlos Marques, director criativo associado, Travis Klausmeier, director e copywriter, sob a direcção criativa de La Murad e Pete Lefebvre.

A agência criativa está ainda nomeada em mais duas categorias nos Cannes Lions 2018, mas o resultado ainda é segredo.

Luís Carlos Marques, recorde-se, assinou ainda a campanha da Samsung, com o vídeo “Human Nature”, para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul.