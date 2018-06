‘Madeira a Cantar’ começa no dia 14 de Julho

A Madeira vai cantar entre os dias 14 de Julho deste ano e o dia 27 de Abril do próximo, altura em que decorre o concurso promovido pelo Governo Regional através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura para encontrar e divulgar novos talentos. A festa começa em São Vicente com a primeira das 12 eliminatórias - uma por concelho, excepto no Funchal que terá duas - e termina na Praça do Povo que deverá acolher a final no próximo ano. A concurso estão 5 mil euros para o primeiro classificado, entre outros prémios monetários até ao 10.º lugar, para além da oportunidade para entrar no mundo da música.

Paula Cabaço marcou presença esta manhã na conferência de imprensa de apresentação do ‘Madeira a Cantar’, cujo objectivo é descobrir novos talentos na Região ligados à música através de uma estratégia descentralizada. “Esta é uma oportunidade que temos para reconhecer publicamente os actuais activos culturais ligados à interpretação musical”, disse a secretária regional do Turismo e Cultura, destacando ainda a oportunidade para projectar o trabalho destas pessoas “dando-lhes visibilidade e projecção não só junto dos residentes, mas também naturalmente junto dos turistas”. O concurso, acrescentou ainda, contribui activamente para envolver a população nas celebrações dos 600 anos.

O ‘Madeira a Cantar’ começa em São Vicente, com a primeira eliminatória marcada para o dia 14 de Julho. Segue-se o Porto Moniz no dia 11 de Agosto, Santana no dia 8 e Porto Santo no dia 22 de Setembro. Em Outubro é a vez da primeira metade do Funchal - a zona Este concorre no dia 13. A 27 realiza-se a eliminatória em Santa Cruz, a 10 de Novembro em Câmara de Lobos e a 24 de Novembro na Calheta. Em Dezembro e Janeiro não há provas. A 9 de Fevereiro realiza-se a eliminatória na Ribeira Brava e a 23 deste mês a segunda do Funchal - a das freguesias integradas na zona Oeste. Machico coloca os seus concorrentes a cantar no dia 9 de Março e a Ponta do Sol no dia 30.

Estas eliminatórias vão permitir encontrar um representante de cada concelho. Serão eles que vão disputar a grande final no dia 27 de Abril num espectáculo na Praça do Povo.

A Direcção Regional da Cultura (DRC) está a operacionalizar o concurso. O Governo investiu cerca de 115 mil euros para colocar de pé a competição, que além dos 5.000 euros para o primeiro classificado, vai atribuir 3.000 euros ao segundo, 2.000 ao terceiro. Do quarto ao décimo classificados recebem 500 euros cada.

As inscrições decorrem até um mês antes da data da eliminatória. Os interessados devem enviar uma gravação áudio a cantar, sem necessidade de acompanhamento musical, um tema à escolha, e devem preencher a ficha de inscrição disponível no site cultura.madeira-edu.pt e em http://madeira600.pt. Podem também dirigir-se à DRC na Rua dos Ferreiros, 165.