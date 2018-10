João Quintino estará em digressão em África do Sul até ao final de Outubro

João Quintino está em África do Sul, tendo já actuado em Bloemfontein, no passado dia 23 de Setembro.

Já ontem, o espectáculo realizou-se na Casa da Madeira de Alberton, onde estavam presentes cerca de 400 pessoas provenientes dos diversos concelhos da ilha da Madeira.

A digressão em África do Sul ocorrerá até final do mês de Outubro em diversas cidades, como Klerksdorp, no dia 7 de Outubro, Welkom, no dia 14 de Outubro, e Rustenburg, no dia 21 de Outubro.

De acordo com o artista, os seus temas estão a fazer um enorme sucesso, destaque para ‘Fátima no Coração’, ‘Sr. Padre Eu Confesso’ e a ‘Dança da Roçadela’, sendo que estes dois últimos fazem parte do mais recente trabalho discográfico ‘Eu Confesso’.