João Quintino deu concerto na África do Sul

Em digressão pela África do Sul, João Quintino realizou ontem, 27 de Maio, um espectáculo em Carletonville, na África do Sul, em Honra de Nossa Senhora de Fátima, com a presença de muitos emigrantes.

Numa festa tipicamente madeirense, onde não faltou a espetada, o bolo do caco e muita animação, o cantor madeirense levou à comunidade madeirense o seu trabalho discográfico, protagonizando um dos momentos altos da actuação, com o tema ‘Fátima no coração’, levando até ao público um andor com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Momento emotivo para os presentes que acenderam velas em plena actuação.

Os próximos espectáculos de Quntiono na África do Sul prosseguem com nova actuação, no dia de Junho, para a comunidade de Mayfair, na festa de Santo António e no dia seguinte, na Casa da Madeira em Pretória nas comemorações do dia de Portugal.