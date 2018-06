II Temporada do MUDAS.HOTsummer sábado, dia 9 de Junho

O MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira arranca, neste sábado, dia 9 de Junho, com a sua programação para o Verão, através da II Temporada do MUDAS.HOTsummer.

A programação deste ano aposta na continuidade do projeto iniciado em 2017, tendo por objectivo a fidelização do público e o reforço da abertura do Museu à comunidade mas, também, a associação do MUDAS a outras expressões artísticas que enriqueçam e afirmem a sua oferta cultural.

O programa desta II Edição disponibilizará à população um conjunto de actividades que incluirão artes performativas, música, cinema, teatro, exposições, masterclasses e oficinas criativas, além das já habituais visitas orientadas às mostras que estão patentes ao público.

As actividades decorrerão, sempre, nos fins-de-semana, entre os meses de junho e outubro, sendo que todas elas são de acesso gratuito, mediante reserva prévia.

Já neste sábado, dia 9 de Junho, o MUDAS. Museu abrirá em horário alargado, entre as 10.00 e as 23.00 horas, ininterruptamente, com entradas gratuitas a partir das 18.00 horas. Pelas 20.00 horas terá lugar uma visita orientada às exposições em cartaz e, pelas 21.00 horas, será a vez da actuação de Lidiane Duailibi, Nuno Filipe, Norberto Cruz e Jorge Maggiore, interlocutores do projeto Bossa Livre que, nas palavras destes artistas, resulta de um encontro em jeito de fusão da música popular brasileira com o jazz, a música clássica e com a música eletrónica.

Ainda para o mês de junho o MUDAS.HOTsummer tem confirmada a apresentação da produção de teatro “Peça para negócio de Miguel Ribeiro”, a 30 de junho, numa parceria com a companhia Rumo do Fumo.

Para os meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro, estão agendados concertos, uma residência artística, exposições, artes performativas, workshops, marterclasses e oficinas criativas de expressão, além da apresentação de uma extensão do Festival de Cinema IndieLisboa, na qual serão projetadas as peliculas, Sollers Point, de Matt Porterfield (Longa metragem da secção Silvestre), Infância, Adolescência, Juventude, de Rúben Gonçalves (Longa Metragem vencedora da Competição Nacional Novíssimos), Baronesa, de Juliana Antunes (Longa Metragem vencedora do Grande Prémio e Prémio Especial do Júri da Competição Internacional) e, Milford Graves Full Mantis da secção IndieMusic sobre o músico Milford Graves, exímio percussionista, histórico e influente músico da cena jazz e avant-garde.

Esta proposta integra, ainda, a projeção de uma seleção de curtas-metragens premiadas no certame deste ano, não esquecendo os mais novos que, à semelhança do ano transato, terão a oportunidade de assistir a uma selecção de curtas da extensão júnior do Indie.

Para informações adicionais e reservas contacte pelo telefone: 291820900 ou pelo e-mail: mudas@madeira.gov.pt.