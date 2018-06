Gonçalo Lélis fecha ciclo de ‘Concertos para Violoncelo’ em ré maior

Os bilhetes custam entre 5 e 15 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 09 às 22 horas, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.

Sobre o solista Gonçalo Lélis

Nasceu em 1995 em Aveiro, iniciando os seus estudos musicais no Conservatório de Música desta mesma cidade na classe de violoncelo da Professora Isabel Boiça. Paralelamente, em 2009 começou a ser orientado por Pavel Gomziakov. Em 2013 é admitido na prestigiada Escuela Superior de Musica Reina Sofia em Madrid, onde estudou com os professores Natalia Shakhovskaya e Ivan Monighetti até 2016. Terminou a Licenciatura na Universidade do Minho na classe do Professor Pavel Gomziakov em 2017.

Frequentou masterclasses com músicos como Natalia Gutman, Heinrich Schiff, Truls Mork, Gary Hoffman, Lluis Claret, Maria de Macedo, Ralph Gothoni, Valentin Erben, Wolfgang Emanuel Schmidt, entre outros.

Em orquestra tocou sob a batuta de maestros como Andras Schiff, Peter Eotvos, Stefan Lano, Jesus Lopez-Cobos ou Josep Pons.

É membro do Trio Ramales, apresentando-se regularmente em concertos por toda a Espanha e participando em diversos festivais (“Primer Auditorio” do Auditório Nacional em Madrid, “Sierra Musical”, “Festival Internacional de Torroella de Montgrí”, entre outros).

Em 2015 obteve o primeiro prémio no concurso Prémio Jovens Músicos na categoria violoncelo nível superior, assim como o Prémio União Europeia dos Concursos Musicais para Jovens (EMCY), em 2016 o primeiro prémio no Concurso Vasco Barbosa e em 2017 o 1º Prémio no Concurso Internacional de Música da Cidade do Fundão, na categoria “Violoncelo – nível superior”; em música de câmara foi laureado em concursos como o “Concurso Internacional de Música de Câmara da Ecoparque de Trasmiera” (1º prémio) e no “Concurso Internacional de Música de Câmara Anton García Abril” (2º prémio e prémio para a melhor interpretação de uma obra espanhola).

Como solista apresentou-se a solo com a Orquestra Filarmonia das Beiras, Orquestra Sinfónica Portuguesa e Orquestra Gulbenkian. É bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.

Programa do Concerto

Franz Joseph Haydn (1732-1809) - Concerto para Violoncelo e Orquestra Nº2, em Ré maior, Hob.VII:2

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) - Ária da Suite em Ré

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) / S. Aslamasian - Passacaglia

António Vivaldi (1678 – 1741) - Concerto Alla Rustica em Sol maior RV.151