Festival CineEco com filmes sobre os fogos florestais de 2017

Sete filmes sobre a temática dos incêndios florestais em Portugal vão ser apresentados no Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que vai decorrer em Seia, entre 13 e 20 de Outubro, foi hoje anunciado.

O 24.º CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, organizado pela Câmara Municipal de Seia, no distrito da Guarda, vai decorrer na Casa Municipal da Cultura de Seia e no Centro de Interpretação da Serra da Estrela.

Segundo a organização, a questão dos fogos rurais e a preservação da floresta vão estar “em primeiro plano” na competição Lusofonia - Panorama Regional.

“São sete, os filmes que se centram na discussão das questões ambientais e que afectam a área de proximidade do festival, que vão encerrar a 24.ª edição do CineEco”, referem os promotores em nota hoje enviada à agência Lusa.

A fonte recorda que a região da Serra da Estrela, onde se realiza o festival, “ficou inevitavelmente marcada pelos incêndios dos últimos anos” que “levaram mesmo à suspensão temporária do CineEco, após os trágicos acontecimentos de Outubro de 2017”.

A temática dos incêndios rurais e a preservação da floresta será destacada na edição deste ano, na categoria Lusofonia: Panorama Regional, com a apresentação de documentários ligados ao território.

A selecção do CineEco contará com os filmes “15 Memórias do Fogo”, de Rodrigo Oliveira e Tiago Cerveira, que apresentará ao público “um olhar sobre o fogo de 15 de Outubro de 2017 no centro do país, e “Cinzas ao vento”, de Paulo Fajardo, que retoma as questões levantadas pelos incêndios florestais.

Na lista, consta também a produção “E tudo o fogo levou”, de Paulo Leitão, sobre o impacto da catástrofe dos fogos no concelho de Oliveira do Hospital.

Ainda no âmbito da mesma temática, serão apresentados os filmes “Hoje, aqui e agora”, de Luís Antero e Tiago Cerveira, “Sentir a Estrela”, de Tony Correia, “Sonho Perfeito”, de Gabriel Ambrósio, e “Floresta Eterna”, de Evgenia Emets.

A fonte refere na nota que a programação da edição deste ano do CineEco, que conta com mais de 80 filmes, inclui ainda ‘workshops’, concertos e conversas em torno de temas que marcam o ambiente e o planeta.

“A grande novidade deste ano será ainda o 1.º Fórum Internacional de Festivais de Cinema Ambiental, uma iniciativa que pretende discutir a importância do cinema e dos festivais de temática ambiental para a valorização do tema”, indica.

O CineEco é um dos festivais de cinema de ambiente mais antigos do mundo, é membro fundador e faz parte da direcção da Green Film Network, uma plataforma de 40 festivais de cinema ambiental.