Fado Tango amanhã à noite no Teatro Baltazar Dias

A vereadora Idalina Perestrelo apresentou, ontem, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o espectáculo Fado Tango, que encerra amanhã à noite (sexta-feira) o programa do Dia Mundial do Turismo no Funchal.

O espectáculo decorre no Teatro, a partir das 21 horas, com os artistas convidados Vânia Fernandes, Mariana Faria, Luís Sousa e Fábio Ferro, “para um fim que se quer em beleza do programa que promovemos para o Dia Mundial do Turismo. A Autarquia convida, não só os turistas, como toda a população a usufruir deste momento, que enaltece a nossa cultura e aquilo que mais nos distingue, à luz da nossa mais importante actividade económica, que é o Turismo.”

O espectáculo é uma coprodução entre a Associação de Bandolins da Madeira e a Câmara Municipal do Funchal, a partir de uma ideia original de António Macedo, que se inspirou nas raízes musicais de Portugal e Argentina, e naquilo que estas duas culturas têm de semelhante, para criar uma viagem em torno do universo do fado e do tango, cruzando estes dois universos, num enquadramento histórico intemporal.

Idalina Perestrelo destacou, igualmente, que “a CMF tem como objectivo fomentar a participação activa das associações locais nos processos de criação e intervenção cultural, tendo aqui mais um excelente exemplo disso mesmo”.

“O Funchal é hoje uma cidade cada vez mais madura em termos de diversidade da sua oferta cultural. Ao longo dos últimos anos, temos sido capazes de fundir a modernidade com a tradição, as artes com o trabalho, o ambiente e o desenvolvimento. É por isso que, além de uma cidade aprazível, somos uma cidade que se evidencia cada vez mais pela sua vasta oferta cultural, em comunhão com as forças vivas da comunidade”, rematou.