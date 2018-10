Exposição de fotografia do alemão Karl-Heinz-Koch é inaugurada quinta-feira no MadeiraShopping

O MadeiraShopping recebe e inaugura esta quinta-feira, 18 de Outubro, a exposição de fotografia de Karl-Heinz Koch denominada ‘Expo Contraste’, ficando patente no corredor do Piso 0 até ao final do mês.

Karl-Heinz Koch visita a ilha da Madeira há 10 anos, principalmente na época do Natal e do Ano Novo. Fascinado pela Região, foi a gama de contraste de luz, o tempo, a paisagem, o mar e a simpatia de quem sempre o acolheu que fizeram com que registasse todos os momentos. Sempre que visita a ilha da Madeira regista tudo o que o surpreende: o sol, o tempo, o mar, o trabalho nos campos, as montanhas, as flores, os jardins e muito mais.

Esta exposição transmite, assim, algumas das inspirações de um artista alemão nascido na década de 50 que se deixou render aos encantos da ilha da madeira e que o transmite através das suas fotografias.

Flores, clima, luz, paisagens, montanhas e sorrisos são exemplos dos trabalhos que estarão em exposição no MadeiraShopping, de 18 a 31 de Outubro no piso 0 do Centro, de forma gratuita.