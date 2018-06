Escola de Bailado Carlos Fernandes sobe ao palco com ‘Branca de Neve’

A Escola de Bailado Carlos Fernandes apresenta no dia 10 de junho, pelas 19 horas, o Bailado ‘Branca de Neve’, na Sala de Congressos do Casino da Madeira, com Direcção Artística de Carlos Fernandes e Marta Atayde e coreografia de Marta Atayde e Vanessa Amaral.

Este bailado conta com a participação de mais de 40 bailarinos em palco desde as alunas da Escola dos 3.º e 4.º anos, do Contemporâneo a bailarinos convidados.

Nesta produção a Escola de Bailado conta com a presença dos bailarinos convidados Eva Chantal no papel de Branca de Neve e Francisco Rousseau nos papéis de rei e Caçador.

Gonçalo Sousa interpreta o papel do Príncipe.

Liliana Sousa, Sara Brazão, Joana Sousa, Inês Lima, Ana Margarida Henriques e Teresa Menezes completam o grupo das personagens principais.

A Branca de Neve apresenta-se em 11 cenas ao longo das quais é contada a estória clássica que nos transporta para o imaginário infantil.

Este é um espectáculo único e os bilhetes vão estar à venda na Escola de Bailado Carlos Fernandes e no Casino da Madeira.