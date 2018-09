‘diz “Não”!’ é o título do novo livro de Jardim

‘diz “Não”!’, de Alberto João Jardim, chega às livrarias no próximo dia 30 de Outubro. A editora (Casa das Letras) já divulgou a capa daquele que é o primeiro romance do ex-presidente do Governo Regional depois da publicação de Relatório de Combate, a sua autobiografia.

Segundo revela a editora, ‘diz “Não”!’, “conta a história de um grupo de jovens madeirenses com as suas origens e percursos e destinos variados. Através deles faz um retrato da sociedade madeirense, e por arrasto da portuguesa, na década de 1970 durante a transição do Estado Novo para a democracia, e nas décadas seguintes.”