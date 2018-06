Dançando com a Diferença com inscrições abertas

Desde esta quarta-feira, dia 20 de Junho, o grupo Dançando com a Diferença dá inicio ao período de inscrições para o novo ano lectivo de 2018/2019 (com início em Setembro) nos mais diferentes grupos que compõem esta companhia de Dança Inclusiva.

Na génese do trabalho do grupo Dançando com a Diferença está a promoção do conceito de Dança Inclusiva, desenvolvido por Henrique Amoedo, através da junção de pessoas, de todas as idades, com e sem deficiência em prol da linguagem estética e artística da dança.

Assim, para o próximo ano lectivo este grupo abre as inscrições às mais diversas populações interessadas em integrar as actividades deste grupo, abrangendo nos seus grupos pessoas com e sem deficiência, crianças, jovens e adultos e populações seniores, tenham eles experiência ou não na área da dança e que vejam nesta área interesse para o desenvolvimento das suas capacidades artísticas, culturais e psico-motoras.

Concretamente as inscrições encontram-se abertas a todos os interessados para os seguintes grupos: Grupo de Iniciação à Dança, para pessoas que buscam integrar e desenvolver uma actividade ligada à dança pela primeira vez; Grupo Sénior, um grupo voltado para integração de pessoas com mais de 55 anos neste tipo de actividade; Grupo Avançado, conhecido como grupo profissional e de repertório desta companhia de dança.

As actividades do grupo Dançando com Diferença, decorrem durante os dias da semana em horários pós-laborais, sendo que na Madeira, o local da aula é no Ginásio de São Martinho.

Os interessados em ingressar e em inscrever-se nos mais diversos grupos do Dançando com a Diferença, podem faze-lo até dia 13 de Julho de 2018 através do formulário disponibilizado no site ou nas redes sociais oficiais deste grupo.

Após inscrição todos os interessados serão contactos pelos serviços administrativos a fim de finalizar o processo de ingresso através de uma reunião diagnóstico.

Qualquer dúvida ou questões acerca do processo de inscrição, os interessados poderão entrar em contacto por telefone através do 291 771 138 / Telemóvel: 927 069 966 ou através do email: Info@danca-inclusiva.com.