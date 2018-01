Conservatório recebe 8 alunos da Finlândia em intercâmbio de Erasmus + para um estágio de três semanas

No âmbito do projecto ‘United By Arts’, financiado pelo Programa Erasmus +, o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, será anfitrião de um grupo de 8 alunos de países como Finlândia, Estónia, Polónia, República Checa, Espanha e Reino Unido, entre os dias 7 e 28 de Janeiro de 2018.

Este projecto, direccionado a formandos dos cursos profissionais de instrumentista, teatro e dança contemporânea, visa o desenvolvimento da aprendizagem profissional através da promoção da mobilidade entre alunos das diversas escolas parceiras, com vista a possibilitar experiências de nível internacional e multicultural. É igualmente objectivo deste projecto, vivenciar outras experiências profissionais, contactar com outros públicos, experimentar novas metodologias e técnicas, bem como adquirir novos métodos de análise e de interpretação, de modo a proporcionar experiências de performance em contextos diferentes e confrontar os currículos e os conteúdos programáticos de diferentes países.

Este intercâmbio procura facultar aos jovens um período formativo/estágio, com a duração de três semanas, com vista a permitir a aquisição de novos conhecimentos e experiências, condição sine qua non para a sua formação, que os irá ajudar no prosseguimento de estudos e na entrada no mercado de trabalho.

Além destes jovens, irá igualmente receber 3 docentes, um de cada uma das três instituições da Finlândia, com o objectivo de conhecer o projecto pedagógico da escola, partilhar conhecimentos e apresentar masterclasses e workshops direcionados a alunos e docentes do Conservatório.

O trabalho que vai ser realizado com estes jovens irá culminar em dois eventos abertos ao público em geral. O primeiro será o Concerto da Orquestra Académica, no dia 25 de Janeiro, na Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 19 horas e o segundo será apresentação a Solo e em agrupamentos de Música de Câmara, no dia 26 de janeiro, no Salão Nobre do Conservatório, pelas 17 horas.

Jovens que irão ser recebidos:

• Helsingin Konservatorion Säätiö – Finlândia

• Joensuun Kaupunki – Finlândia

• Lahden Konservatorio Oy – Finlândia

• Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakool – Estónia

• Zespol Panstwowych Szkol Muzycznych – Polónia

• Prazska konzervator – República Checa

• Conservatorio Profesional de Música Jacinto Guerrero de Toledo – Espanha

• Glasgow Kelvin College – Reino Unido

Instituições parceiras (da Finlândia):

• Helsingin Konservatorion Säätiö – 3 jovens (flauta, violoncelo e clarinete);

• Joensuun Kaupunki – Finlândia – 3 jovens (flauta, piano e clarinete);

• Lahden Konservatorio Oy – 2 jovens (violino).