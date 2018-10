Conheça as propostas que marcam a agenda cultural deste mês de Outubro

A Agenda Cultural - publicada pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura - reserva, para este mês de Outubro, diversas propostas que correspondem a diferentes gostos, idades e preferências.

O principal destaque do mês vai para a edição do Festival de Órgão da Madeira, que decorre entre os dias 19 e 28 e que, pela primeira vez, apresenta um concerto na ilha do Porto Santo, na Igreja da Nossa Senhora da Piedade. Ilha que acolhe, também, de 9 a 12 de Outubro, o II Encontro Internacional de Poesia, sob o lema ‘A Poesia no Mundo: Para uma nova globalização’.

Paralelamente a estes eventos, integrados nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, prossegue o Concurso de Interpretação e Voz ‘Madeira a Cantar’, com inscrições abertas para os concelhos de Câmara de Lobos, Calheta, Ribeira Brava, Funchal Oeste, Machico e Ponta de Sol, através do e-mail madeiraacantar@gmail.com.

Concurso com mais uma eliminatória a 13 de Outubro, desta vez no Jardim de Santa Luzia (a primeira das duas eliminatórias reservadas ao concelho do Funchal), estando ainda prevista, neste mês, a eliminatória no concelho de Santa Cruz, concretamente a 27 de Outubro.

No MUDAS. Museu de Arte Contemporânea – e depois do sucesso registado com a realização do Indie Lisboa International Film Festival Júnior, que termina nesta sexta-feira, dia 5 – o destaque vai para o Concerto de Encerramento da II Temporada do MUDAS.HOTSummer, a ter lugar no dia 13 de Outubro, com um concerto a cargo de Maria João que se apresenta, pelas 21 horas, a solo, com o seu último álbum OGRE.

Também ao MUDAS chega o Projecto Cultural “Dar a Ver”, a 19 de Outubro, com a conferência “Panorama da Arte Portuguesa no Sec. XXI”, a cargo de Luíza Soares de Oliveira, projecto que decorre, no dia seguinte, na Casa-Museu Frederico de Freitas, com a Conferência “Ourivesaria Portuguesa dos séculos XVI e XVII”, que terá como oradora Luísa Penalva.

Ainda neste mês, os museus tutelados pelo Governo Regional darão continuidade às suas actividades semanais, direccionadas para um público diversificado e abrangendo as diferentes faixas etárias. Em matéria de eventos, destaque-se a comemoração do Dia das Bibliotecas Escolares que o Museu Etnográfico assinala entre os dias 23 a 26 de Outubro.

Finalmente, o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira apresenta, entre os dias 8 e 20 de Outubro, o Mercado do Livro, uma boa oportunidade para a aquisição das Edições da Direcção Regional da Cultura, a preços mais competitivos.

A Agenda Cultural está disponível para download aqui.