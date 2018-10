Cinema Indie Lisboa no MUDAS promove amanhã sessão infantil aberta ao público

As Sessões de Cinema, promovidas ontem e hoje, 3 e 4 de Outubro, no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, no âmbito do ‘Indie Lisboa International Film Festival Júnior’, registaram lotação esgotada, numa procura que, conforme sublinha a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, “confirma a aposta que o Governo Regional tem vindo a desenvolver, nos seus vários espaços museológicos, no que à maior atractividade da oferta cultural, junto dos mais novos, respeita”.

Estas iniciativas “assumem a maior importância na aproximação das nossas crianças e jovens às várias expressões artísticas e, naturalmente, aos espaços onde estas se encontram, criando-se, desta forma e cada vez mais cedo, uma relação de confiança e de familiarização entre os Museus e a nossa população”, explica Paula Cabaço, salientando que “na base desta procura que se faz sentir, também, por parte dos mais novos, são os Museus que ficam igualmente a ganhar, porque dinamizam, reinventam e transformam a sua oferta de modo a corresponder e superar as expectativas de vários públicos em simultâneo, desafio que tem vindo a ser bem-sucedido na Região”.

Amanhã, sexta-feira, a secção infantil de “um dos mais interessantes eventos cinematográficos internacionais que se realizam, anualmente, em Portugal”, prossegue no MUDAS. Museu, com exibições abertas ao público em geral, com um foco particular nas famílias que queiram associar-se a esta programação cultural, nas sessões que terão lugar às 15h30 e às 19h30.

Recorde-se que esta acção resulta de uma organização conjunta com a Associação de Pais da Escola da Nazaré e integra a programação da II Temporada do MUDAS.HOTSummer 2018.

Importa acrescentar, por fim, que cada sessão tem um custo de 1,5 euros, por pessoa.