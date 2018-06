Pelas 23 horas desta sexta-feira, o ‘Christina Diaz Trio Project’ sobe a palco no SCAT para um concerto que promete ser o rei de um serão descontraído ao som do jazz. O espaço localizado na Promenade do Lido é conhecido pela sua música ao vivo e boa comida.

As reservas podem ser feitas através do 965 734 265