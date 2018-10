Casa do Revoredo convida a reviver ‘Memórias da Escola Primária do Concelho de Santa Cruz’

A Casa da Cultura de Santa Cruz/Quinta do Revoredo inauguração, no p´roximo dia 10 de Outubro, pelas 18 horas, a exposição ‘Memórias da Escola Primária do Concelho de Santa Cruz’

Esta exposição, tem como primeiro objectivo identificar e localizar as escolas primárias do Concelho, ilustrando-as com recurso a documentos, registos fotográficos e registos orais.

Deste modo a recolha de materiais proporcionou um estudo mais abrangente de contextualização no espaço e no tempo e uma melhor compreensão dos factores que motivaram e condicionaram a localização das escolas ao longo do tempo neste território.

A procura de materiais e documentação para esta exposição contou com a disponibilidade e colaboração da Delegação Escolar do Concelho de Santa Cruz que nos indicou quais os recursos existentes para este estudo, desde revistas escolares, projectos escolares de apoio às escolas primárias e ainda os materiais específicos de registo de informação.

Foram também disponibilizados materiais didácticos e equipamentos móveis escolares ainda existente das antigas escolas do Concelho.