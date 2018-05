Capela de Nossa Senhora do Loreto é a próxima paragem do projecto ‘Capelas ao Luar’

O Projecto ‘Capelas ao Luar’ chega esta sexta-feira, 11 de Maio, à Capela de Nossa Senhora do Loreto, no Arco da Calheta. Organizado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, o Projecto tem por objectivo facilitar um conjunto de visitas guiadas às capelas da Região, muitas vezes indisponíveis ao público em geral e possuidoras de referentes artísticos da mais alta importância no panorama das artes e do património cultural regional.

As visitas arrancam às 21h30 e são sempre precedidas de pequenos apontamentos musicais de música renascentista ou barroca.

As inscrições são gratuitas e poderão ser efectuadas através do correio eletrónico capelasaoluar.drc@gmail.com

A música renascentista de amanhã estará a cargo de elementos da Orquestra Clássica da Madeira. 30 minutos depois arranca a visita guiada à Capela, liderada por Francisco Clode de Sousa, altura em que será lançado um Guia Patrimonial.

Programa musical

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) – Herr Jesu Christ, dich zu uns wend

Dieterich Buxtehude (1637-1707) - Trio Sonata Op. 1 Violino, viola e continuo

Violino. Anahit Dalakyan

Viola d’ arco. Marta Morera

Violoncelo. Mikolaj Lewkowicz

Sobre a Capela de Nossa Senhora do Loreto

A Capela de Nossa Senhora do Loreto, no Arco da Calheta, foi fundada por Pedro Gonçalves da Câmara, terceiro filho do segundo capitão-donatário do Funchal. Afirma a historiografia que foi D. Joana de Eça, mulher de Pedro Gonçalves da Câmara, quem deu continuidade à construção desta capela ou à sua ampliação.

A capela de Nossa Senhora do Loreto é uma referência patrimonial relevante da arquitetura quinhentista na ilha da Madeira. Do seu espólio destacam-se os elementos arquitetónicos como os arcos (ogiva, conopial, polilobado), de estética manuelina; as colunas de mármore, de oficina nacional; as gárgulas antropomorfas; a pia de água benta, em mármore, também de oficina nacional; e o teto de alfarge (mudéjar).

Atribui-se a construção desta capela à equipa do mestre Pêro Anes, “mestre das obras de sua alteza”, ou seja, do rei, responsável pelas obras da alfândega do Funchal e possivelmente também da Catedral funchalense, pois existe a sua assinatura na cantaria da antiga sacristia.

Próximas datas do Projecto ‘Capelas ao Luar’

11 de Maio (sexta-feira) às 21 horas

Capela de Nossa Senhora do Loreto, Calheta

Momento musical renascentista

Visita guiada por Francisco António Clode de Sousa

17 de Maio (quinta-feira) às 21 horas

Capela de Nossa Senhora da Conceição, Funchal

Momento musical barroco

Visita guiada por Rita Rodrigues e Francisco António Clode de Sousa