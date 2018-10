Atlanticulture Center recebe DJ Set especial de Hernandez

É já no próximo sábado, dia 6 de Outubro, que a varanda do Atlanticulture Center (Fórum Machico) recebe a estreia do DJ Set especial de Hernandez.

O artista levará a sua colecção privada de discos para uma Set exclusivamente em Vinyl que fará certamente as delícias de todos os amantes da música electrónica.

Considerado por muitos o ‘mestre’ da House Music, Hernandez usa o seu tempo para fazer aquilo de que mais gosta partilhar discos, velhos e futuros clássicos, revelações e redescobertas, novas sonoridades e revivalismo convergem em doses música de dança para dançar enquanto houver sol.

A entrada para o evento é livre.