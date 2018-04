Associação de Folclore e Etnografia toma posse na segunda-feira

A cerimónia de tomada de posse dos Órgãos Sociais da AFERAM (Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira), terá lugar no próximo dia 16 de Abril, pelas 18 horas, na sua sede, localizada no Centro Cívico de Animação e Cultura Edmundo Bettencourt, Rua Latino Coelho, nº 57, Funchal.

A iniciativa deverá contar com a presença da secretária do Turismo, Paula Cabaço.

“Numa breve retrospectiva, é de salientar que a AFERAM foi fundada em 2005 (10 anos), fruto do incentivo de muitos grupos de folclore das RAM e o apoio de muitas entidades Oficiais, tendo como principais objectivos; o fomento da Qualidade do Folclore Regional, a Defesa do Património Cultural designadamente a recolha, preservação e divulgação dos usos e costumes etnofolclóricos da Região e a partilha de conhecimentos”, refere nota enviada à imprensa.

Esta associação tem vindo a realizar várias atividades, nomeadamente formação, inventariação e divulgação na área da cultura tradicional. Está a ser implementado um projecto denominado “Referencial de Boas Práticas dos Grupos de Folclore da RAM” e está em preparação um outro projecto denominado “Madeira Folk”.