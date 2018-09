‘Artistas Funchalenses’ dão concerto com músicas do mundo

A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses realiza no próximo domingo, 30 de Setembro, um concerto com músicas do mundo.

Para o efeito, os ‘Artistas Funchalenses’ convidam toda a população residente e visitante a assistir ao seu concerto precisamente com essa denominação “Músicas do Mundo” a ter lugar pelas 17h00, no Largo do Corpo Santo (Zona Velha), no Funchal.

“Atendendo a que no dia 27 de setembro se celebra do Dia Mundial do Turismo, decidimos celebrar esta efeméride com músicas que caracterizam diversos países dos vários continentes”, explicam e incentivam. “Traga a sua família e desfrute de um belo fim de tarde na nossa companhia”.