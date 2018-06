No âmbito da Semana Regional das Artes, estará patente na Avenida Arriaga até dia 17 de Junho, uma exposição com os trabalhos artísticos dos utentes dos 11 Centros de Actividades Ocupacionais (CAO’s) da Região. Uma iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional da Educação.

As exposições vão desde construções - esculturas, com elementos associados ao arquipélago da Madeira no que toca à história, cultura e tradição local.

Por ocasião da visita à exposição, a secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Augusta Aguiar, revelou “tratar-se de mais uma demonstração da criatividade e dedicação de todos os utentes e profissionais dos Centros de Actividades Ocupacionais, para além de ser uma manifestação de que a inclusão também se faz através da arte”.

Os Centros de Actividades Ocupacionais são uma das respostas sociais da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, estruturas estas que asseguram a transição para a vida adulta dos seus 400 utentes, as pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a 18 anos, cujas capacidades não permitem, temporária ou permanentemente, o exercício de uma actividade produtiva.